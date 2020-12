Nieuw-Zeeland viert nieuwjaar zonder coronabeperkingen

Met een reeks grote muziekfestivals en vuurwerkspektakels heeft Nieuw-Zeeland het nieuwe jaar verwelkomd. In tegenstelling tot veel andere landen heeft de eilandstaat in de Stille Oceaan sinds meer dan een maand geen plaatselijke coronagevallen meer opgetekend. Daardoor konden de evenementen zonder beperking op het aantal bezoekers of andere coronarestricties plaatsvinden.

In de grootste stad Auckland zou er een lichtshow rond Harbour Bridge en de Sky Tower zijn, gevolgd door een vijf minuten durend vuurwerk om middernacht. Een van de grootste evenementen is het driedaagse muziekfestival Rhythm and Vines, bij de stad Gisborne in het noordoosten.

Nieuw-Zeeland voerde met vroege en strikte maatregelen een succesvolle strijd tegen het coronavirus. Sinds het begin van de pandemie werden op het eiland 2.162 gevallen bevestigd en stierven 25 mensen aan de ziekte. Het jongste geval werd half november geregistreerd.