EINDEJAARSPOLL #1. De Rode Duivels kloppen Japan op WK 2018 na memorabele comeback: “Zelfs op de perstribune veerde iedereen recht”

Het vermaledijde 2020 zit er op. Tijd om even terug te blikken op de voorbije 20 jaar, vonden we. U kon een week lang stemmen op het meest memorabele sportmoment van de laatste twee decennia, en dat deed u massaal. Van maandag 28 december tot vrijdag 1 januari presenteren we u de top 5 in de vorm van een terugblik. Vandaag, op nummer 1: in 2018 beleven de Rode Duivels hun strafste comeback door een 2-0 achterstand tegen Japan om te buigen in een overwinning, met de perfecte counter als kers op de taart. “In alle scenario’s die we vooraf hadden overlopen, hielden we nooit rekening met een uitschakeling”, blikt onze adjunct-chef sport Gert Gysen - toen aanwezig als verslaggever in Rostov - terug.