Zo gaat Vlaanderen de vaccins verdelen

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een eerste planning opgesteld voor de verdere verdeling van covid-19-vaccinaties in de Vlaamse woonzorgcentra. “Tegen eind januari zouden de meeste woonzorgcentra hun eerste vaccinatieronde afgerond moeten hebben”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

De meeste ziekenhuizen zullen hun eerste vaccins ontvangen op 4, 5 en 6 januari. De ontdooiing van de vaccins neemt ongeveer een dag in beslag. Vanaf 6 januari kan de levering aan de woonzorgcentra beginnen. In de opstartweek zullen zij elke dag ongeveer één woonzorgcentrum per dag laten beleveren. Dat laat Agentschap Zorg en Gezondheid donderdag weten.

Als alles verloopt zoals gepland, zouden tegen 10 januari zo’n 42 woonzorgcentra hun bewoners gevaccineerd hebben. Vanaf 11 januari wordt het levertempo opgedreven naar het maximum dat elk ziekenhuis aankan.

“Na de succesvolle pilootvaccinaties in Puurs-Sint-Amands en in het Leuvense kunnen we volgende week starten met de verdere verdeling van vaccins naar al onze woonzorgcentra in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “We geven onze ziekenhuizen een paar dagen de tijd om op te starten, daarna komt de verdeling op volle snelheid. Tegen eind januari zouden de meeste woonzorgcentra hun eerste vaccinatieronde afgerond moeten hebben.”

Eerst de bewoners

De levering van vaccins aan de woonzorgcentra in Vlaanderen gebeurt vanuit 13 ziekenhuizen. Die werden geselecteerd op basis van hun opslag- en logistieke mogelijkheden om de vaccins te bewaren aan de juiste temperaturen en ze te ontdooien en klaar te maken voor levering.

Vervolgens worden in januari eerst de bewoners van de woonzorgcentra gevaccineerd. De vaccinatie is vrijwillig: de bewoners of zijn of haar vertegenwoordiger geeft dus toestemming voor de vaccinatie. Dat gebeurt mondeling en wordt genoteerd in het zorgdossier van de persoon. Het vaccin is enkel afgeraden bij bewoners met een voorgeschiedenis van een allergische reactie op één van de bestanddelen van het vaccin of een eerdere vaccinatie.

Op 4 januari start de Vlaamse overheid ook met een bredere informatiecampagne over de vaccinaties. Zo zal er een tv-spot op Vlaamse zenders en online zijn om de bevolking te informeren over de start van de inentingen.