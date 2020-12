Chelsea de meest spilzuchtige, Benfica de beste zakenmannen van het voorbije decennium

Let’s talk money! Het voorbije decennium stond bol van transferrecords en lucreatieve deals. Met 2021 voor de deur, is het dus een ideaal moment om er eens enkele interessante statistiekjes bij te halen. Zo was Pep Guardiola volgens het gerenommeerde Transfermarkt.de de trainer die in de afgelopen tien jaar het meest geld uitgaf en was Anderlecht de beste Belgische leerling van de klas.