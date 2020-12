Scholen kunnen leerlingen of personeelsleden weigeren tijdens quarantaine

Tijdens de verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten. Dat staat vrijdagmiddag te lezen in een extra update van Schooldirect, de elektronische nieuwsbrief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Reizen naar het buitenland is afgeraden, aldus de nieuwsbrief. “Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen. Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.”

De nieuwsbrief besluit dat “tijdens deze verplichte quarantaineperiode de school leerlingen of personeelsleden kan weigeren” omwille van het gezondheidsrisico.

“Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn kan je een vorm van afstandsonderwijs organiseren”, stelt de nieuwsbrief nog, maar dit is niet verplicht.