Politie post ‘lugubere’ foto, maar het blijkt om iets helemaal anders te gaan

Een afgedankte kerstboom verpakken in vuilniszakken en vervolgens zo vastbinden dat het net een lijk is. De politie van het Nederlandse Maastricht roept mensen op om dat toch vooral niet te doen.

“Beste mensen, we snappen dat jullie geen dennennaalden in jullie woning willen, maar als jullie zo met de kerstboom naar buiten lopen en die zo achter in je kofferbak gooien om naar de milieustraat te brengen... Kijk niet raar op als de hele straat ineens blauw staat van politie en het arrestatieteam langskomt en helikopters overvliegen.”

Overigens is de foto een geintje, maar, zo schrijven de agenten. “De tip van de dag: vervoer geen kerstboom op deze wijze!”