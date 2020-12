Kapster boos na commotie over ‘illegale’ foto in kapsalon: “Ik deed het haar van mijn man”

Oostende -

Myassar Bachofner (28), uitbaatster van kapsalon Nikae in Oostende, reageert verbijsterd nadat een foto van haar, terwijl ze aan het werk is in haar kapsalon, druk gedeeld wordt op sociale media. Het beeld krijgt veel kritiek in coronatijden. “Ik was het haar van mijn man onder handen aan het nemen voor een gratis online kleurcursus”, verdedigt ze zich boos.