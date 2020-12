Wolfsburg na corona-uitbraak vorige maand: “Er was sprake van wangedrag”

De Duitse voetbalclub VfL Wolfsburg heeft na een uitbraak van het coronavirus in zijn kern toegegeven dat een deel van de spelersgroep de gezondheidsmaatregelen niet zoals voorgeschreven gevolgd heeft.

Het coronavirus teisterde de voorbije maand de kleedkamer van de Bundesliga-club en de Wolven, met doelman Koen Casteels in de rangen, zagen meerdere spelers in isolatie gaan. Wolfsburg laat nu weten dat er sprake was van “wangedrag” bij vier voetballers. De club belooft ook de gezondheidsprocedures te versterken.

Volgens de krant Bild zouden Maximilian Arnold, Tim Siersleben, Maximilian Philipp en Xaver Schlager de coronaregels overtreden hebben. Wolfsburg stelde deze berichtgeving aan de kaak, maar gaf wel toe dat er zaken verkeerd gelopen zijn.

In de kern van de Wolven legden negen spelers een positieve coronatest af. Enkele besmette voetballers konden intussen de trainingen wel hervatten.