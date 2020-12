Engelse voetbalbond schorst Edinson Cavani drie wedstrijden na “racistische” reactie op Instagram

De Engelse FA heeft Edinson Cavani een schorsing van drie speeldagen opgelegd na mogelijk racistisch taalgebruik. Op Instagram reageerde de aanvaller van Manchester United met “gracias negrito” - vrij vertaald ‘bedankt zwarte’ - op felicitaties die hij kreeg na twee goals tegen Southampton. United reageerde ook al op de uitspraak van de Engelse voetbalbond: “Hij was zich er niet van bewust dat zijn woorden verkeerd zouden kunnen begrepen worden, maar we gaan niet in beroep.”

Dat zijn reactie niets met racisme te maken had, haalde de Uruguayaan kort na de feiten ook al aan. “Het bericht was puur bedoeld als vriendelijke groet richting een vriend”, klonk het toen. Volgens zijn team besefte de goaltjesdief niet dat die woorden in Engeland een andere lading dekken dan in Zuid-Amerika.

Kort na de feiten verwijderde Cavani het bericht en bood hij meteen zijn verontschuldigingen aan. Dat mocht echter niet baten, de FA hield voet bij stuk en schorste El Matador voor drie wedstrijden. Door zijn schorsing mist hij onder meer het duel tegen Manchester City in de Carabao cup. Toch gaan de Red Devils niet in beroep tegen de sanctie: “Hoewel hij de woorden helemaal niet racistisch bedoelde, zullen we uit respect en solidariteit voor de FA en de strijd tegen racisme niet in beroep gaan tegen deze beslissing”, klinkt het in een statement op de clubwebsite.

