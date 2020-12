FC Utrecht geeft opvolger John van den Brom contract voor 1,5 jaar

FC Utrecht gaat door met trainer René Hake. De 49-jarige Hake fungeerde de afgelopen weken als interim-trainer na het vertrek van John van den Brom, die overstapte naar Racing Genk. Hij heeft nu een contract voor 1,5 jaar getekend in De Galgenwaard. “Ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg om de lijn die we vanaf november hebben ingezet, door te zetten”, zegt Hake, wiens assistent Sander Keller ook een vaste aanstelling heeft gekregen.

De trainer had Jong FC Utrecht onder zijn hoede toen hij in november werd doorgeschoven naar de hoofdmacht. In eerste instantie voor één wedstrijd, maar al snel werd dat tot aan de winterstop. Hoewel FC Utrecht onder Hake slechts één overwinning boekte, krijgt hij toch het vertrouwen van de clubleiding.

“De afgelopen periode hebben we gebruikt om René samen met de staf de kans te geven zijn visie en handelswijze te implementeren bij de eerste selectie. We zien een duidelijke lijn terug in met name de teamspirit en karakter van de ploeg”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “De resultaten in de vorm van punten zijn de afgelopen periode nog niet naar wens, maar we hebben vertrouwen dat dit snel gaat komen.”

FC Utrecht begon met hoge ambities aan het seizoen, maar staat na veertien wedstrijden op de tiende plaats. Van de acht wedstrijden onder Hake won de ploeg alleen bij FC Emmen. FC Utrecht verloor van Ajax en PSV en speelde daarnaast vijf keer gelijk. In het bekertoernooi moest de ploeg van Hake in een spectaculair duel buigen voor Ajax (5-4).

“De afgelopen maanden zijn we hard aan het werk geweest om het spel, in de breedste vorm, te verbeteren”, zegt Hake. “We moeten hierin de volgende stap maken, om wedstrijden ook in de vorm van 3 punten naar onszelf toe te trekken. Daar gaan we vanaf 3 januari weer hard aan werken en ik ben ervan overtuigd dat dat snel gaat komen.”