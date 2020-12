Opgelet: KMI waarschuwt voor gladheid op de weg

Donderdagavond verwacht het KMI in de Ardennen boven 300 meter nog perioden met sneeuw. Een extra sneeuwlaag van 1 tot 3 cm is mogelijk. In combinatie met de gevallen sneeuw van de voorbije uren blijft in de provincies Luik, Namen en Luxemburg code oranje voorlopig gehandhaafd. Dat meldt het weerinstituut.

De webcam laat omstreeks 16.30 uur in het Luxemburgse Wideumont (Libramont-Chevigny) circa 35 cm sneeuw zien en 18 cm in Mont Rigi op de Hoge Venen.

Aan zee en het uiterste westen en noordwesten is er vanavond en vannacht kans op enkele winterse buien. Komende nacht schommelen de temperaturen rond het vriespunt zodat er in het hele land gevaar is voor ijsplekken. Er kunnen lokaal ook aanvriezende mistbanken ontstaan, aldus het KMI.