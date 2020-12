“Gijzeling” in gevangenis van Merksplas afgelopen zonder gewonden

Merksplas - In de gevangenis van Merksplas is de gedetineerde die zich in zijn cel gebarricadeerd had donderdag na enkele uren overmeesterd door de politie. Dat zegt het Antwerpse parket. Er vielen uiteindelijk geen gewonden bij het incident, dat als een soort van gijzelingsactie werd gezien aangezien de man ook drie celgenoten bij zich opgesloten hield.

Het parket wil niets kwijt over het motief van de gedetineerde, maar er zou niet meteen een link zijn met de lockdown die in een deel van de gevangenis geldt omdat er een uitbraak is vastgesteld van het coronavirus.