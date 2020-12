“Verpleegkundige trekt beschermende kleding uit voor seks met Covid-patiënt op toilet in ziekenhuis”

Een zorgmedewerker in Indonesië is op non-actief gezet nadat hij zijn beschermende kleding onder werktijd heeft uitgedaan om met een patiënt, besmet met het coronavirus, seks te hebben.

De twee mannen hadden seks op het toilet van het Wisma Atlet-ziekenhuis in Jakarta. “Het klopt dat er een incident is geweest. Er is een verdenking van een seksuele relatie binnen dezelfde sekse tussen een zorgmedewerker en een Covid-19-patiënt”, zegt Asep Gunawan van de nationale verpleegkundigenorganisatie.

Dat melden Britse en Amerikaanse media in navolging van Indonesische nieuwszenders.

Het incident kwam aan het licht toen de patiënt over het voorval opschepte op Twitter, schrijven lokale media.

Hij deelde een WhatsApp-bericht tussen de twee, met onder meer details over de grootte van hun genitaliën, zo melden lokale media. Ook deelde hij een foto van ‘de daad’. Daarop was te zien hoe beschermende materialen op de grond lagen.

Jaren cel

De kolonel van het plaatselijke legerleiding laat weten dat de zaak is overgedragen aan de politie. Voor beide mannen dreigt tot 10 jaar cel. Pornografie is zwaar verboden in Indonesië en ook homoseksualiteit is uit den boze. De twee hebben ook een nieuwe test ondergaan; de patiënt is nog steeds besmet en blijft in het ziekenhuis, de verpleegkundige is negatief getest.