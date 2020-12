Britse minister: “Verenigd Koninkrijk steunt soevereiniteit Gibraltar”

De vier landen van het Verenigd Koninkrijk steunen Gibraltar en zijn soevereiniteit. Dat zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, na het principeakkoord met Spanje over het vrij verkeer van goederen en mensen tussen Gibraltar en Spanje.

Raab sprak over “intensieve onderhandelingen met de Spaanse overheid”, die hebben geleid tot het principeakkoord. Dat zal de basis vormen van een afzonderlijk verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over Gibraltar, klonk het.

“In tussentijd zijn alle partijen ertoe geëngageerd de gevolgen van het einde van de transitieperiode (van de brexit, nvdr.) voor Gibraltar te verzachten, en een vlot grensverkeer verzekeren, wat duidelijk in het belang is van de mensen die aan beide zijden ervan leven”, zei Raab. “We blijven vastberaden in onze steun voor Gibraltar en zijn soevereiniteit.”

Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben donderdag een principeakkoord bereikt over het behoud van vrij verkeer van goederen en mensen tussen Spanje en Gibraltar. Daarmee wordt vermeden dat de grens tussen Spanje en Gibraltar vanaf 1 januari, na het verstrijken van de overgangsperiode na de brexit, een EU-buitengrens wordt, had de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya gemeld.