Slachtoffer van phishing? Waarschuw dan meteen ook je bank. Martien Eersels blokkeerde haar bankkaart via Card Stop, maar een dag later haalden oplichters opnieuw 2.000 euro van haar rekening. De Genkse raakte 25.000 euro spaargeld kwijt.

Zondag wilde de 57-jarige Martien een betaling doen via de bank app op haar iPad. Bleek dat een spaarrekening was leeggehaald. “Sinds 11 december was er tot vier keer per dag 400 à 500 euro van mijn rekening ...