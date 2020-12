Australië wijzigt volkslied om Aboriginals te erkennen

De Australische regering heeft donderdag een woord van de nationale hymne gewijzigd om de rol, cultuur en geschiedenis van de Aboriginals beter te erkennen. De tweede zin van ‘Advance Australia Fair’ – “For we are young and free” – is vervangen door “For we are one and free”. Dat heeft premier Scott Morrison bekendgemaakt.

“Australië is als moderne natie relatief jong, maar de geschiedenis van ons land is oud, zoals de geschiedenis van de First Nations, die we erkennen en respecteren”, schreef hij aan de vooravond van Nieuwjaar in de krant The Age. Deze wijziging “neemt niets weg, maar voegt iets wezenlijks toe” aan de betekenis van de tekst, voerde de premier aan.

De verandering werd al eerder ter sprake gebracht om de geschiedenis van de Aboriginals van Australië, die tot tienduizenden jaren teruggaat, beter te erkennen, maar de conservatieve regeringsleider maakte haar pas donderdagavond laat bekend, enkele uren voor het begin van het nieuwe jaar.

Volgens officiële statistieken hebben kinderen van Aboriginals twee keer meer kans om voor de leeftijd van 5 jaar te sterven dan kinderen van de rest van de bevolking. Meer dan 400 Aboriginals lieten de voorbije 30 jaar het leven bij arrestaties door de politie.