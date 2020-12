KV Oostende-baas Gauthier Ganaye nu ook de patron bij Nancy

De Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group (PMG), meerderheidsaandeelhouder van KV Oostende, heeft donderdag een akkoord bereikt om ook AS Nancy over te nemen. De Franse tweedeklasser wordt zo de vierde club in het consortium, naast ook nog het Engelse FC Barnsley en het Zwitserse FC Thun. De Fransman Gauthier Ganaye, ‘Executive President’ bij KVO, zal bij Nancy dezelfde rol vervullen.

“De gesprekken met AS Nancy liepen al enkele maanden en werden op deze laatste dag van het jaar afgerond”, licht Gauthier Ganaye toe op de website van KV Oostende. Zijn nieuwe dubbelrol impliceert niet dat hij zijn taken bij de Kustboys zal neerleggen of verminderen, zo klinkt het. “Het feit dat er een nieuwe club wordt toegevoegd aan het consortium betekent óók voor KVO nog meer mogelijkheden inzake sportieve en economische groei. De verschillende clubs kunnen elkaar enkel maar versterken in hun werking. Daarbij houden we steeds rekening met de lokale verankering en identiteit van de clubs.”

Eind april 2020 kondigde KV Oostende, dat in financieel zwaar weer zat, de overname door PMG aan. In de zomer werd de Fransman Gauthier Ganaye aangesteld als ‘Executive President’. Hij is verantwoordelijk voor het sportieve en extrasportieve beleid van de club. Eerder was Ganaye voorzitter van OGC Nice, ‘chief executive’ bij FC Barnsley en secretaris-generaal bij RC Lens.

In 2017 degradeerde Nancy naar de Ligue 2. Na 17 speeldagen dit seizoen staat Nancy op de 17e plaats (op 20 teams).