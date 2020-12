Baby komt om het leven bij ongeval, beide ouders opgepakt

In Momignies in de provincie Henegouwen is woensdagnamiddag een baby van drie maanden om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De gezinswagen, bestuurd door de vader, zwenkte ernstig nadat die de controle had verloren. De vader is na het ongeval gevlucht, maar later gearresteerd. De zaak wordt onderzocht, meldt het parket van Charleroi.