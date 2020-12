Sead Kolasinac wordt ploegmaat van Benito Raman

De Bosnische verdediger Sead Kolasinac (27) wordt door Arsenal tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Schalke 04, de club van Benito Raman. Dat hebben beide clubs donderdag bekendgemaakt.

Kolasinac, die 113 wedstrijden speelde voor de Gunners, keert terug naar de club waar hij zijn profcarrière begon. In 2017 maakte de linksachter de overstap naar Arsenal, waar hij dit seizoen echter nauwelijks speelminuten krijgt. De Bosnische international kwam maar in één Premier League-wedstrijd in actie.

Schalke 04 telt slechts vier punten na 13 speeldagen in de Bundesliga. Benito Raman en co. wachten al 29 competitiewedstrijden op een zege.