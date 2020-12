Vrouw (48) omgekomen bij zwaar verkeersongeval in Lokeren

Lokeren -

In de Nieuwpoortstraat in Lokeren is donderdagnamiddag een 48-jarige vrouw om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Het slachtoffer reed met haar wagen richting Nieuwe Dreef. Halfweg de straat reed ze echter frontaal in op een bestelwagen. De klap was hevig, beide voertuigen liepen zware schade op. De opgeroepen hulpdiensten probeerden de autobestuurster nog te reanimeren, maar helaas overleed de vrouw ter plaatse aan haar verwondingen.