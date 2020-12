Nieuwjaar wereldwijd gevierd in schaduw van corona (behalve in… Wuhan)

In Sydney ontplofte het vuurwerk enkele uren geleden zoals traditioneel boven het bekende operagebouw, maar waren er geen “oehs” en “ahs” te horen. In New York zal Times Square leeg zijn. En op de Antwerpse Scheldekaaien zal er ook geen feestje gebouwd worden. De hele wereld viert nieuwjaar onder de drukkende schaduw van het coronavirus. Of wacht, de hele wereld? Neen...

Collectief feestgedruis zal wereldwijd miniem zijn, met dank aan lockdowns en avondklokken tegen het coronavirus allerhande. Deze oudejaarsavond wordt gevierd zoals nog niet al te vaak tevoren: met miljarden mensen die het afgelopen jaar – waarin 1,7 miljoen mensen om het leven kwamen en 82 miljoen mensen geïnfecteerd werden door een levensbedreigend virus – het liefst willen vergeten.

Australië luidde het nieuwe jaar zoals steeds in met een groots vuurwerkvertoon in de haven van Sydney, al ging het gezien het ontbreken van publiek wel om een ingekorte versie. De meest populaire plekjes werden afgezet, een grote politiemacht moest nieuwsgierigen op afstand houden. Enkel wie een reservatie had bij een restaurant in de buurt, of de vijf toegelaten gasten van inwoners van de binnenstad van Sydney werden toegelaten.

Sydney Foto: via REUTERS

In China werd de grote jaarlijks lichtshow in hoofdstad Peking afgelast, en in het hele land worden vieringen enkel op kleine schaal georganiseerd. In Japan werd het traditionele nieuwjaarsevent met keizer Naruhito geannuleerd. En in de grote steden van India golden donderdag strikte avondklokken, en werden nieuwjaarsvieringen ten strengste verboden.

Peking Foto: AP

Europa onder lockdown

In Duitsland zal zelfs dat er niet inzitten: onze oosterburen lieten donderdag een nieuw recordaantal besmettingen noteren, de coronaregels zullen er dan ook zeer streng worden toegepast. De politie in Berlijn liet al weten dat ze “overtreders consistent zou bestraffen”. Zo geldt er in het hele land een vuurwerkverbod. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn liet al weten dat hij zich verwachtte aan “de stilste oudejaarsavond sinds mensenheugnis” in het land.

De nieuwjaarsboodschap van Angela Merkel – haar laatste als kanselier van het land – klonk dan ook weinig opbeurend. “Nog nooit heb ik een oudejaarsavondviering zo zwaar gevonden”, zei ze. Ze veroordeelde de betogers tegen de lockdownmaatregelen en de aanhangers van samenzweringstheorieën over vaccins dan ook ten stelligste. “Ik kan me enkel inbeelden hoe het gedrag van die hopeloze individuen bitter moet aanvoelen voor zij die rouwen om het verlies van een geliefde, of die moeten vechten tegen de gevolgen van de ziekte”, aldus Merkel. “En toch moeten we, ondanks alle zorgen, met hoop vooruitkijken naar het nieuwe.

Angela Merkel Foto: REUTERS

Ook in Frankrijk gelden strenge regels: bij onze zuiderburen worden slechts zes volwassen rond de feestdis toegelaten. 100.000 politieagenten en gendarmes worden er tijdens de feestnacht ingezet om alle publieke samenscholingen te verijdelen. In sommige gebieden is de verkoop van alcohol volledig verboden, en in het hele land geldt een avondklok van 20 uur ’s avonds tot 6 uur vrijdagochtend. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin noemde dat “een deel van het gevecht tegen verboden publieke bijeenkomsten en het fenomeen van urbaan geweld.”

In het Verenigd Koninkrijk is van een feestsfeertje, in het midden van uit de hand lopende besmettingscijfers door de nieuwe virusvariant, evenmin sprake. Op Trafalgar Square in Londen werden bijvoorbeeld barrières opgericht om feestvierders weg te houden. De autoriteiten vroegen de mensen er dan ook om vieringen uit te stellen tot later in 2021, “want Covid houdt wel van een feestje met veel volk”. Volgens professor Stephen Powis, het hoofd van de publieke gezondheidszorg NHS, is dat noodzakelijk om de druk op ziekenhuizen te verlichten. “Het is absoluut vitaal dat iedereen dit jaar thuisblijft en de geldende maatregelen volgt”, klonk het.

Trafalgar Square in Londen. Foto: EPA-EFE

Ook in Italië, het Europese land met de hoogste dodentol door Covid-19, waren de meeste bars, restaurants en winkels donderdag gesloten: in het hele land gold van 10 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds een avondklok. Paus Franciscus annuleerde dan ook de plannen voor eucharistievieringen.

En in Rusland liet president Vladimir Poetin in zijn nieuwjaarsspeech weten dat hij hoopte dat zijn landgenoten zich zouden verenigen in de strijd tegen het virus. Poetin erkende dan ook schoorvoetend dat Rusland dezer dagen kampt met een tweede golf. “Jammer genoeg is deze epidemie nog niet volledig onder controle”, klonk het in een toespraak die net voor middernacht in elk van de 11 Russische tijdzones op televisie zal worden uitgezonden. “Het gevecht stopt geen minuut”, waarschuwde Poetin, die de Russen herinnerde aan het feit dat veel gezondheidswerkers gewoon doorwerkten tijdens de feestdagen, en “voor hen” vroeg om verantwoordelijkheidszin.

Moskou Foto: AP

Enkel gezondheidswerkers toegelaten op Times Square

Ook in de Verenigde Staten, waar het virus nog steeds lelijk huishoudt, zal er van vieren weinig sprake zijn. In New York bijvoorbeeld zal de bal zoals traditioneel wel degelijk naar beneden komen op Broadway, maar zullen er geen honderdduizenden feestvierders schouder aan schouder staan kijken op Times Square. Enkel een select groepje verpleegsters, dokters en andere uitverkorenen zal samen met hun families in speciaal ingerichte hokjes met de nodige social distancing present mogen tekenen. “Toevallige” voorbijgangers zijn er ook aan voor de moeite: de politie sloot het plein woensdag al af.

Times Square in New York. Foto: AP

Behalve...

Slechts op een paar plaatsen in de wereld kan er donderdagavond wel collectief gevierd worden: in Nieuw-Zeeland, dat het coronavirus na zeven weken strikte lockdown helemaal heeft kunnen uitroeien, en… in de Chinese stad Wuhan, waar het virus een jaar geleden voor het eerst opdook. Daar konden duizenden mensen samenkomen op populaire hotspots in de stad om af te tellen naar 2021.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS