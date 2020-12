Takelfirma wordt zelf ‘slachtoffer’ van onduidelijk kruispunt

Kortrijk / Harelbeke - Op het kruispunt van de R8 en de Hippodroomstraat in Kortrijk is op oudejaarsavond de zoveelste wagen gecrasht.

De bestuurder van een kleine grijze wagen schatte de verkeerslichten verkeerd in, zoals wel vaker gebeurt op het beruchte kruispunt. “Hij dacht dat hij groen licht had en sloeg rechtsaf, maar daarbij kwam hij in aanraking met de wagen van het takelbedrijf, die daar toevallig net reed”, klinkt het bij de wegpolitie.

De bestuurder van het grijze voertuig botste tegen het voertuig van takelbedrijf Devriese, reed door de tuin en sparren van het hoekhuis en kwam uiteindelijk tot stilstand in de garage die aan de woning paalt.

Brandweer en politie kwamen ter plaatse om het voertuig uit de garage te trekken en het bijgebouw te stutten. Er vielen er geen gewonden en ook de hinder voor het verkeer bleef beperkt. De 87-jarige die in het hoekhuis woont, was thuis op het moment van het ongeval en kwam er met de schrik vanaf.