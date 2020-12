Vlamingen komen om 20.20 uur op straat om afscheid te nemen van 2020 en een glas te heffen op de toekomst

De vzw Verb(l)ind riep alle Vlamingen op om twintig over acht op straat te komen en te applaudisseren. Klokslag 2020 had als doel te klinken op te toekomst en even te vergeten dat we het nieuwe jaar op een bijzondere manier moeten vieren. En die oproep werd in verschillende steden en gemeenten opgevolgd, zoals blijkt uit bovenstaande beelden.