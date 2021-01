Zijn gasten waren nog maar net aangekomen, maar Trump keert sneller dan verwacht terug naar Witte Huis voor plannetje om toch president te blijven

De Amerikaanse president Donald Trump is donderdagochtend – sneller dan verwacht – teruggekeerd naar het Witte Huis in Washington D.C. Nochtans waren de gasten voor een nieuwjaarsfeestje in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida nog maar net aangekomen. Het lijkt wel alsof Trump zich voorbereidt op een laatste poging om alsnog president te blijven, nu sommige Republikeinen plannen smeden om de laatste stap in de procedure voor de aanduiding van Joe Biden te saboteren.