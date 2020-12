Republikeinse senator in Georgia moet luttele dagen voor cruciale verkiezing in quarantaine

Luttele dagen voor een beslissende tweede ronde van de Congresverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia heeft één van de twee Republikeinse kandidaten zich omwille van een coronacontact in quarantaine geplaatst.

In Georgia moeten de inwoners op 5 januari opnieuw naar de stembus om uit te maken voor wie de twee Senaatszetels bestemd zijn. In de eerste ronde had immers geen van de kandidaten de vereiste 50 procent behaald.

De Republikein David Perdue, die zijn zetel verdedigt, kreeg donderdagmorgen te horen in contact te zijn geweest met iemand die positief op het nieuwe coronavirus heeft getest, liet zijn campagneteam weten. Samen met zijn vrouw heeft hijzelf negatief getest. Maar Perdue volgde de aanbevelingen van zijn arts en de gezondheidsautoriteiten op, en isoleerde zich.

Statement from our campaign: pic.twitter.com/3U3TJ9Va9l — David Perdue (@Perduesenate) December 31, 2020

Cruciale verkiezingen

De tweede ronde kan de Republikeinse meerderheid in de Senaat breken. Om dit te bereiken moet de Democraat Jon Ossof de zetel van Perdue afsnoepen, en moet de Democraat Raphael Warnock de Republikeinse Kelly Loeffler verslaan. Indien beide Democraten daarin slagen, hebben beide blokken evenveel zetels in de Senaat. Bij staken van stemmen geeft de vicepresident de doorslag, wat vanaf 20 januari de Democratische Kamala Harris zal zijn.

Maandag wil president Donald Trump in het Republikeinse bolwerk Georgia campagne voeren voor zijn partijleden. Of Perdue daarbij aanwezig zal kunnen zijn, is nu een open vraag. Bij de presidentsverkiezingen wist Biden de staat te winnen.