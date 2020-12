Wall Street sluit 2020 af met recordcijfers

Na een aarzelend begin donderdag hebben de aandelenbeurzen in New York de laatste dag van het jaar afgesloten met absolute recordstanden. Volgens voorlopige cijfers eindigde de Dow-Jonesindex op 30.606,48 punten, of 0,65% hoger dan woensdag.

De leidende index begon het jaar op 28.538,44 punten. In maart kelderde de index nog voor het eerst in drie jaar tot onder de 20.000 punten, maar daarna werd de opmars ingezet geholpen door steunpakketten en de hoop op een coronavaccin.

De brede S&P 500 klom op de laatste dag van het jaar nog 0,64% naar 3.756,07 punten. De technologie-index Nasdaq dikte zijn eerdere recordscore aan met tien punten tot 12.888,28 punten. Hij won donderdag nog 0,14%. Met een jaarwinst van 43% leverde de Nasdaq zijn beste jaarprestatie sinds 2009 af.

Automaker Tesla sloot het jaar af in stijl. Het aandeel, dat nog maar recent toetrad tot de S&P 500, won 1,6% en vestigde opnieuw een nieuw record. Tesla heeft dit jaar ruim 750 procent aan beurswaarde gewonnen.

Vliegtuigbouwer Boeing verloor op 31 december 1,2%. De autoriteiten in Singapore staan vluchten met de gewraakte Boeing 737 MAX nog niet toe. Pas als alle autoriteiten weer voldoende vertrouwen hebben in de veiligheid van het toestel, dat eerder betrokken was bij twee dodelijke crashes, zal deze weer voor commerciële vluchten worden ingezet.