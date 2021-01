De man die als kind al fantaseerde over het wurgen van zijn juf: meest moordlustige seriemoordenaar van de VS Samuel Little overleden

Hij pleegde 93 moorden in 19 staten. Gespreid over meer dan dertig jaar. En toch was de FBI er nooit in geslaagd om Samuel Little te ontmaskeren mocht hij zichzelf niet aan de galg hebben gepraat. Gedreven door ego en met veel details biechtte de grootste seriemoordenaar in de geschiedenis van de VS voorbije jaren zijn misdaden op. Zonder enig teken van berouw. Maar nu Little op 80-jarige leeftijd is overleden, blijft de vraag of alle slachtoffers ooit geïdentificeerd zullen worden.