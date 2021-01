Belgische coronacijfers blijven de goede kant op gaan

Ook op de eerste dag van het nieuwe jaar evolueren de coronacijfers in ons land positief. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens die gezondheidsinstituut Sciensano vrijdagochtend heeft gepubliceerd.

Tussen 22 en 28 december werden elke dag gemiddeld 1.701 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 31 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. In totaal zijn nu al 646.496 besmettingen in ons land vastgesteld.

Tussen 25 en 31 december zijn er dagelijks gemiddeld 145 mensen nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat gemiddelde ligt een vijfde lager dan in de zeven dagen ervoor. Momenteel zijn er nog 2.191 mensen in het ziekenhuis, van wie bijna 500 op intensieve zorg.

In dezelfde periode zijn elke dag gemiddeld 74,4 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19, een daling met ruim 16 procent.