Tumultueuze oudejaarsnacht in Nederland: vuurwerk en onrust in het hele land

In plaatsen in heel Nederland was tijdens oudejaarsnacht sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkomen en vuurwerk afsteken. Ook worden op veel plekken auto’s, banden en andere dingen in de brand gestoken.

In onder meer Den Haag, Rijswijk en Katwijk zijn op beelden op internet grote branden te zien en er wordt veel vuurwerk afgestoken. Ook in Amsterdam wordt op verschillende plaatsen vuurwerk afgestoken en worden brandjes gesticht. De brandweer moest op verschillende plaatsen in actie komen om containerbrandjes te blussen, zegt een woordvoerster. Op verschillende plaatsen in de provincie Noord-Holland werd er her en der al flink geknald en is het onrustig.

En ook in het oosten van Nederland ging op verschillende plekken ook al vuurwerk de lucht in. In Friesland is in onder meer Joure sprake van overlast. Volgens de Leeuwarder Courant zijn bij Hotel Anne-Klare alle ramen gesprongen door carbidschieten dat vlakbij plaatsvond. De Zeeuwse krant PZC meldt dat in Vlissingen een man met een bivakmuts drie brandbommen op straat heeft gegooid. De ramen van meerdere huizen zijn gesneuveld.

In delen van Den Bosch was het begin donderdagavond onrustig, nadat een grote groep voornamelijk jongeren een auto in brand stak en politieagenten bekogelde met vuurwerk. De gemeente heeft er een noodverordening ingesteld.

