Portugal neemt voorzitterschap EU over van Duitsland

Antonio Costa neemt het voorzitterschap van de EU over van Angela Merkel. Foto: AP

Portugal is de komende zes maanden voorzitter van de Europese Unie. Het neemt die rol over van Duitsland, dat het voorbije halfjaar het voorzitterschap waargenomen heeft.

Het Duitse voorzitterschap eindige met verschillende successen: er kwam een akkoord over het relanceplan dat de economische schok van de coronacrisis moet helpen opvangen en er is in extremis een handelsakkoord gesloten met het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar de EU verliet en nu ook niet langer deel uitmaakt van de eenheidsmarkt en de douane-unie.

De periode van het Portugese voorzitterschap zal niet minder veeleisend zijn, zegt de Portugese premier António Costa, met de geplande vaccinanties tegen het coronavirus en de uitwerking van nationale relanceplannen.