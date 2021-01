Man in Elzas sterft na ongeval met vuurwerk

In de Elzas in Frankrijk is een man van 25 jaar om het leven gekomen na een ongeval met vuurwerk op oudjaar. Dat heeft de prefectuur meegedeeld. Een tweede man van 24 is met ernstige verwondingen aan het gezicht naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de gendarmerie wilden de mannen op straat vuurwerk afsteken, maar heeft zich een ongeval voorgedaan. Door de ontploffing zou het hoofd van een van de mannen zijn afgerukt. De verkoop of aankoop van vuurwerk was in de regio voor de hele maand december verboden.