Meer dan 370.000 baby’s zullen ter wereld komen op nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag worden naar schatting wereldwijd 371.504 baby’s geboren. Dat meldt UNICEF. De eerste baby wordt naar verwachting verwelkomd in Fiji, de laatste in de Verenigde Staten.

Meer dan de helft van de geboortes vindt volgens de kinderwelzijnsorganisatie van de Verenigde Naties plaats in 10 landen: India (59.995), China (35.615), Nigeria (21.439), Pakistan (14.161), Indonesië (12.336), Ethiopië (12.006), de Verenigde Staten (10.312), Egypte (9.455), Bangladesh (9.236) en de Democratische Republiek Congo (8.640).

In totaal zullen in 2021 zo’n 140 miljoen kinderen geboren worden. Hun gemiddelde levensverwachting is 84 jaar. “Kinderen die op 1 januari 2021 ter wereld komen, zullen de wereld erven die wij voor hen creëren. Laten we voor de kinderen van nu, en in de toekomst, een veiliger, eerlijker en gezondere wereld maken dan ooit tevoren”, aldus Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

2021 markeert ook de 75e verjaardag van UNICEF. Het jubileumjaar zal in het teken staan van driekwart eeuw aan de bescherming van kinderen tegen conflicten, ziekten en uitsluiting en het opkomen voor hun rechten zoals gezonde voeding, onderwijs en overleving.