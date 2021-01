2021 neemt koude start: sneeuw in de Ardennen, regen in het westen

De eerste dag van het jaar verloopt vrij koud met nog wat lichte sneeuwval over de Ardennen en enkele winterse buien, vooral over het westen van het land. We halen maxima van -1 graad in de Hoge Venen tot +5 graden aan de kust. De wind is zwak uit west tot zuidwest, aan zee matig uit west tot noordwest. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor vrijdag. Foto: KMI

Vrijdagavond en -nacht wordt het rustig en vrij koud met een wisselend bewolkte hemel. Enkele winterse buien blijven mogelijk in de kuststreek. Aanvriezende mistbanken en lage wolken ontwikkelen zich opnieuw op sommige plaatsen en ijs- of rijmplekken kunnen de wegen glad maken. Het kwik daalt naar +1 graad aan zee, tussen 0 en -2 graden in de meeste andere gebieden en tussen -3 en -8 graden in de besneeuwde gebieden van de Ardennen.

Zaterdag kunnen er aan zee nog steeds enkele buien vallen. In het binnenland blijft het droog met eerst nog kans op (aanvriezende) mist, en later een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen tussen -2 graden op de Ardense hoogten, rond +4 graden in het centrum en +6 graden aan zee.

Zondag is het zwaarbewolkt met kans op lokale lichte sneeuw vanuit Duitsland. Het wordt kouder met maxima rond +1 of +2 graden in het centrum en een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Maandag blijft het zwaarbewolkt met wat neerslag die zelfs in Vlaanderen een winters karakter kan aannemen. De maxima liggen tussen -2 graden in de Ardennen, +1 graad in het centrum en +5 graden aan zee. Dinsdag wordt het meestal droog met vrij veel wolken. Het is nog steeds behoorlijk koud bij maxima van -2 graden in de Hoge Venen, +1 à +2 graden in het centrum tot +3 of +4 graden aan zee. Woensdag blijft het bewolkt met kans op winterse buien. De maxima liggen tussen -3 graden in de Ardennen en +5 graden aan de kust, en in het centrum rond +1 of +2 graden.