Trainer Eintracht Frankfurt niet opgezet met vertrek van Bas Dost naar Club Brugge

Eintracht Frankfurt moet morgen in de Bundesliga al aan de bak tegen Bayer 04 Leverkusen, de nummer twee in het klassement. Geen makkelijke opgave, en dan moet Frankfurt het voortaan ook stellen zonder Bas Dost. De Nederlandse aanvaller ruilde op kerstavond de Duitse subtopper voor Club Brugge, tot onvrede van coach Adi Hütter.

“Dat was een kerstverrassing, maar geen leuke”, vertelde Hütter aan Die Welt. “Sportief gezien is dit een verlies. Ik wil er nu nog een spits bij. Anders nemen we een wel heel groot risico. We mikken op de komst van een snelle, fysiek sterke aanvaller.”

Fredi Bobic, sportief directeur van Frankfurt , liet eerder al weten dat de verkoop van Dost uit economische noodzaak gebeurde. “Club Brugge wou Bas absoluut binnenhalen en kwam met mooie voorwaarden. Voor ons is het belangrijk om de financiële stabiliteit van de club te garanderen. We wensen Bas dan ook het allerbeste in België.”