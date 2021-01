Brandweer moet uitrukken voor zware brand in loods in Poperinge

Poperinge - De brandweer van de zone Westhoek is op Nieuwjaarsdag opgeroepen voor een zware brand in een loods in Poperinge.

Rond 7.55 uur werd de brandweer van de zone Westhoek opgeroepen voor een uitslaande brand aan de Watousesteenweg in het dorpje Sint-Jan-ter-Biezen. Dat ligt in de Poperingse deelgemeente Watou.

Foto: ptb

Een loods naast een horeca-gelegenheid brandde volledig uit. In de loods was een voorraad hout en een mazouttank aanwezig. Door de brand is het dak van de loods deels ingestort.

Niemand was aanwezig in de loods bij het uitbreken van de brand. Meerdere tankwagens van de nabijgelegen posten werden ter versterking bijgeroepen om het nodige bluswater aan te voeren.