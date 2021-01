OVERZICHT. Wagens in brand gestoken in Brussel, drie lockdownfeestjes in Antwerpen, en doden in Zandhoven en Leopoldsburg

Politiediensten in het hele land hebben een “overwegend rustige oudejaarsnacht” beleefd, leert een overzicht van de incidenten ons. De ergste feiten vonden plaats in Brussel, waar 20 wagens in brand werden gestoken en 209 arrestaties werden uitgevoerd, maar in Antwerpen, Mechelen, Gent, Brugge en Oostende kijken de politiediensten “best tevreden” terug op de festiviteiten.