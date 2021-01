Opnieuw veel digitale nieuwjaarswensen verstuurd

Omdat slechts in heel beperkte kring fysiek contact mogelijk was, wisselden de Belgen opnieuw ruimschoots digitale nieuwjaarswensen uit. Een overzicht van de telecomoperatoren.

Net zoals voor Kerstmis zag Proximus ook op oudejaarsavond een sterke stijging van het vaste internetverkeer (+86 procent in vergelijking met vorig jaar). Het volume 4.263 tera bites is wel nog steeds iets minder dan op een normale decemberavond (4.569 tera bites).

Op het mobiele netwerk was er zo’n 20 procent meer dataverkeer dan vorig jaar (180.418 GB). Er werden 7.347.879 sms’jes afgehandeld, 37 procent minder dan vorig jaar. Het aantal mobiele oproepen, iets meer dan 2 miljoen, lag een stuk lager dan vorig jaar (4,4 miljoen).

In de oudejaarsnacht stuurden mobiele telefonieklanten op het Telenet-netwerk tussen 20.00 en 08.00 uur 4.308.084 sms’jes (47 procent minder dan vorig jaar) en verbruikten ze 100.277 gigabite (GB) data. Dat is 24 procentminder dan vorig jaar. Omdat we thuis zaten, werden immers ook veel berichten via het wifi-netwerk verstuurd.

Bij Orange Belgium kende het mobiel internetgebruik een stijging van 24 procent ten opzicht van vorig jaar. Er werd 210,8 GB gebruikt om via foto’s, chat of video wensen uit te wisselen.

Sociale media scoren het hoogst, in eerste instantie Facebook, gevolgd door Instagram, WhatsApp, SnapChat en TikTok. Via telefoon waren er ruim 2,1 miljoen oproepen, een daling van 37 procent, maar elk gesprek duurde doorgaans langer. De sms verliest aan populariteit, met dit jaar 5,4 miljoen verzonden sms’jes (-42 procent tegen vorig jaar). Die piek lag om middernacht met 480 sms-berichten per seconde.