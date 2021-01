Hoezo, Brexit? Vlot verkeer door de Kanaaltunnel, eerste Britse veerboot aangemeerd in haven van Calais

Bijna tweehonderd vrachtwagens hebben in de nacht van donderdag op vrijdag “probleemloos” de Kanaaltunnel gebruikt nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese interne markt is gestapt en douaneformaliteiten weer zijn ingevoerd, bevestigt een woordvoerder van exploitant Getlink.

Alle vrachtwagens hebben de door de Brexit vereiste formaliteiten vervuld, geen enkele is geweigerd, zo klonk het. Die formaliteiten zijn om middernacht ingegaan. Ook een eerste uit het Verenigd Koninkrijk komend konvooi is probleemloos kunnen ontschepen. In de loop van de ochtend zullen ook vrachtwagens per ferry de oversteek maken.

Eerste Britse veerboot in haven van Calais

Op nieuwjaarsochtend is ook de eerste veerboot vanuit het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit aangemeerd in de haven van Calais. Aan boord waren tientallen vrachtwagens die vrijwel probleemloos door de douane gingen. De ‘Pride of Kent’ van P&O Ferries legde omstreeks 09.15 uur aan. Aan boord waren 36 vrachtwagencombinaties die in Dover waren ingescheept. Drie van de trucks kregen de opdracht om te stoppen en werden extra gecontroleerd.

Door de afspraken over een zogenoemde “slimme grens” die de Franse autoriteiten hebben ingevoerd om de wachtrijen tot een minimum te beperken, hebben vervoerders vooraf informatie over hun vracht doorgegeven. Daaruit wordt opgemaakt of de vrachtwagen direct mogen doorrijden of dat ze nog eens extra moeten worden gecontroleerd.

Eerder op de dag waren er nog geen veerboten aangemeerd. Vanwege het nieuwe jaar kwamen de vervoersstromen in de loop van 1 januari later dan gebruikelijk op gang. Eerder op vrijdag gingen de eerste vrachtwagens ook al zonder problemen door de Kanaaltunnel.

Circa 70 procent van de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie verloopt via de Franse havens van Calais en Duinkerken. Gemiddeld passeren 60.000 passagiers en 12.000 vrachtwagens per dag deze havens.