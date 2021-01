Chelsea boekt miljoenenwinst ondanks corona: met dank aan Eden Hazard

Chelsea heeft ondanks de coronacrisis afgelopen seizoen goed geboerd. De club uit de Premier League noteerde 32,5 miljoen pond winst (omgerekend ruim 36 miljoen euro). Onder meer de transfer van Eden Hazard zorgde voor groene cijfers.

De Londenaars meldden wel een lagere omzet (454 miljoen euro tegen een boekjaar eerder 498 miljoen euro), maar konden desondanks winst boeken dankzij extra inkomsten door kwalificatie voor de Champions League en uit de verkoop van spelers. De overgang van Eden Hazard naar Real Madrid afgelopen zomer leverde Chelsea naar verluidt 100 miljoen euro op.

“Net als bij veel bedrijven heeft de pandemie een aanzienlijke invloed gehad op het inkomen van Chelsea, maar het is een teken van kracht en stabiliteit dat onze club nog steeds in staat was om winst te boeken”, zei voorzitter Bruce Buck. Als de pandemie niet was uitgebroken, zou de club afgelopen seizoen een recordomzet en recordwinst hebben gemaakt, voegde Buck eraan toen.

Chelsea is de huidige nummer zes met 26 punten uit zestien wedstrijden. De Blues spelen zondag thuis tegen Manchester City. De ploeg van Kevin De Bruyne staat twee plaatsen lager maar met evenveel punten en twee matchen minder gespeeld.