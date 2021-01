Minstens 25 doden bij bloedige aanval door rebellen in Congo

Bij een nieuwe bloedige aanval, toegeschreven aan de ADF-rebellen, zijn in Beni in het noordoosten van Congo minstens 25 burgers omgekomen, zo verluidde vrijdag uit lokale bronnen.

“Donderdag hebben wij de passage van de ADF-vijand vastgesteld. Het is door hen te achtervolgen dat het leger minstens 25 lijken van gedode burgers heeft aangetroffen. Ze waren met oudjaar in hun velden verrast”, zei tegenover het Franse persbureau AFP Donat Kibuana, bestuurder van de regio-Beni. Andere lokale bronnen gewagen van minstens dertig doden.

De ADF waren van oorsprong Oegandese moslimrebellen die zich in 1995 in het oosten van Congo vestigden. Hun rekrutering is sindsdien uitgebreid naar andere nationaliteiten en ze hebben zich vermengd met de lokale bevolking. De militie wordt er door de Congolese autoriteiten en de Verenigde Naties van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor moordpartijen op meer dan 1.000 burgers in de regio-Beni sinds 2014.