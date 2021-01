Man en vrouw zwaargewond na inval en slagen door ander koppel in woning in Aalter

Aalter - In het Oost-Vlaamse Aalter zijn een man en een vrouw donderdag zwaargewond geraakt toen een ander koppel hun woning binnenviel en er een schermutseling ontstond. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. De man verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken.

Het geval van slagen en verwondingen gebeurde donderdagnamiddag in de Kerkakkerstraat in Aalter. De twee verdachten vielen de woning binnen en er ontstond een schermutseling met de twee slachtoffers. Ze werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken.

De twee verdachten werden later opgepakt. Daders en slachtoffers kennen elkaar, maar de aanleiding voor de feiten wordt nog onderzocht. De verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.