De politie in Brussel legde zes feestjes stil. 84 personen kregen een pv omdat ze de avondklok vanaf 22 uur niet respecteerden. Op enkele in brand gestoken auto’s, voetzoekers en vuurwerk na, beleefde de hoofdstad al bij al een rustige overgang.

Rond tien over 1 uur vannacht zetten twee jonge mannen in de Bloemenstraat, in de Brusselse Kaaienwijk, het voor een politiepatrouille op een lopen. Inspecteur Sebastiaan Stans van de politiezone Brussel ...