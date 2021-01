Vrouw (59) dood aangetroffen in appartement in Lede na nieuwjaarsfeestje

In dit appartementsgebouw in Oordegem werd vrijdagochtend een vrouw dood aangetroffen. Foto: rdl

Lede / Oordegem - In een appartement in het Oost-Vlaamse Oordegem, een deelgemeente van Lede, is vrijdagochtend een 59-jarige vrouw dood aangetroffen. Het is niet duidelijk of het gaat om een verdacht overlijden, de politie onderzoekt de zaak.

De hulpdiensten kregen vrijdagochtend omstreeks 4 uur een noodoproep voor een overlijden in een appartementsgebouw op Oordegemdorp. Toen ze kort voor 4.30 uur ter plaatse waren, troffen ze het levenloze lichaam van een 59-jarige vrouw aan. Naar verluidt zou een nieuwjaarsfeestje in het gebouw uit de hand zijn gelopen, maar het is niet duidelijk of het gaat om een natuurlijk dan wel een verdacht overlijden: de doodsoorzaak van de vrouw is nog niet bekend.

Op het ogenblik van het overlijden van de vrouw waren er meerdere personen aanwezig op het gelijkvloers in het gebouw. Zij werden administratief aangehouden, zodat ze later verhoord kunnen worden. Het parket opende een onderzoek: de recherche kwam vrijdagochtend ter plaatse, en ook een wetsdokter en het labo deden in de loop van de voormiddag de nodige vaststellingen. Alle pistes staan nog open, klinkt het.