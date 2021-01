Shanghai SIPG bevestigt komst van Ivan Leko

Ivan Leko is officieel coach van het Chinese Shanghai SIPG. De club bevestigt vrijdag de komst van de Kroaat.

Leko liet eerder deze week zijn contract bij Antwerp ontbinden om te kunnen ingaan op het miljoenenbod vanuit China. De 42-jarige trainer volgde afgelopen zomer Laszlo Bölöni op bij de Great Old en had er nog een verbintenis tot midden 2022. Hij leidde het stamnummer 1 naar bekerwinst en overwintering in de Europa League, na onder meer winst tegen Tottenham. In de competitie staat Antwerp na negentien speeldagen vijfde.

Leko is bij Shanghai SIPG de opvolger van de Portugees Vitor Pereira. Het team, de kampioen van China in 2018, telt met de Braziliaan Oscar en de Oostenrijker Marko Arnautovic enkele topspelers in haar rangen. De Braziliaan Hulk vertrok begin december bij de club.