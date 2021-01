Al zeker acht tieners omgekomen door koolmonoxidevergiftiging in Bosnië

In het westen van Bosnië zijn met Nieuwjaar meerdere mensen klaarblijkelijk tengevolge van CO-vergiftiging om het leven gekomen, zo hebben plaatselijke media vrijdag op gezag van een procureur gemeld.

Eenmaal het onderzoek in de stad Posusje rond is, zullen er naar verwachting meer details bekend worden, onder andere het exact aantal slachtoffers. Volgens het lokale dagblad ‘Dnevni Avaz’ gaat het om acht gestorven tieners, andere Bosnische media spreken van negen doden.

Alle bronnen zien een defecte stroomgenerator als oorzaak. Het lijkt erop dat de groep samen was in een vakantiehuis om de jaarovergang te vieren. Wellicht hebben in de regio talrijke mensen iets soortgelijks op touw gezet om onder de lockdown te kunnen feesten.