Cavani aanvaardt schorsing maar ontkent racistische bedoelingen

Foto: Pool via REUTERS

Edinson Cavani aanvaardt de drie wedstrijden schorsing die de Engelse voetbalbond hem oplegde voor een bericht op sociale media. De Uruguayaanse aanvaller van Manchester United ontkent wel dat hij racistische bedoelingen had.

De FA schorste Cavani donderdag voor drie matchen omdat hij eind november in een Instagrampost het woord “negrito” had gebruikt. Hij deed dat om een volger te bedanken die hem proficiat wenste na zijn winninggoal tegen Southampton (2-3).

Cavani zegt de disciplinaire sanctie te aanvaarden maar benadrukt dat hij niet de bedoeling had iemand te kwetsen. “Het was niet mijn bedoeling. Ik heb vrede met mezelf want ik weet dat ik mij altijd uitdruk volgens mijn cultuur en mijn manier van leven”, reageerde hij.

Cavani moet ook een boete van 100.000 pond (111.000 euro) en een sensibiliseringscursus volgen. Door de schorsing mist de 33-jarige spits de competitiematch tegen Aston Villa, de halve finale van de Lreague Cup tegen Manchester City en de derde ronde van de FA Cup tegen Watford.