Auto ligt ondersteboven in gracht: hulpdiensten vinden lichaam van 25-jarige bestuurder in wrak

In het Oost-Vlaamse Eeklo is een 25-jarige autobestuurder overleden nadat hij met zijn wagen in een gracht was beland. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval te onderzoeken.

De auto in de gracht werd vrijdag rond 13.30 uur opgemerkt op de N49 richting Antwerpen, maar het is niet duidelijk wanneer het ongeval juist gebeurde. De wagen werd ondersteboven aangetroffen in het water en de hulpdiensten kwamen met een duiker ter plaatse. Het lichaam van de 25-jarige man uit Eeklo werd uit het wrak gehaald.

Het Oost-Vlaamse parket stelde een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.