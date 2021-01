Aantal woninginbraken in Brussel zakte tijdens lockdown met 37 procent

Brussel - Tijdens de eerste zes maanden van 2020 werden er in Brussel gemiddeld 37 procent minder woninginbraken vastgesteld dan tijdens dezelfde periode in 2019. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) heeft opgevraagd bij minister-president Rudi Vervoort. “Hoewel er nog geen diepgaand onderzoek is gevoerd naar de achterliggende redenen, lijkt het er wel sterk op dat de lockdownperiode in het voorjaar een grote rol heeft gespeeld in deze drastische daling van de cijfers”, zegt Debaets.

De daling van het aantal inbraken is meer uitgesproken bij appartementen (-43 procent) dan bij woningen (-24 procent) en manifesteert zich in alle negentien gemeenten van het Brussels gewest: van -7 procent in Schaarbeek tot -68 procent in Sint-Joost-ten-Node.

“We mogen verwachten dat die tendens zich ook tijdens de tweede jaarhelft zal voortzetten”, zegt Debaets. “Maar we moeten uiteraard ook benadrukken dat het Brussels gewest, via Brussel Preventie en Veiligheid, sterk inzet op deze problematiek en hiertoe nauw samenwerkt met de gemeenten en politiezones. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, want iedereen heeft recht op een zo groot mogelijke veiligheid thuis.”