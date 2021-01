Minder verkeer, maar toch meer verkeersdoden in VS

Minder verkeer op de weg door de coronacrisis, maar toch een stijging van het aantal dodelijke auto-ongevallen in de VS. Die zorgelijke trend wordt volgens de Amerikaanse krant The New York Times in het hele land waargenomen. Alleen in de metropool New York vielen zeker 243 verkeersdoden, het hoogste aantal in jaren.

Het hoge dodental is opvallend. Onderzoekers zeggen dat het aantal verkeersdoden normaliter terugloopt als het slecht gaat met de economie.

Dat er toch meer slachtoffers zijn gevallen, zou vooral te maken hebben met de coronaviruspandemie. Mensen zouden meer drank en drugs gebruiken om met de stress om te gaan. Dat speelt volgens verkeersveiligheidsdienst NHTSA een rol bij veel verkeersongevallen.

Het lijkt er volgens de krant op dat sommige mensen die zich opgesloten voelen, hun vermaak zoeken op de weg. Terwijl oudere, voorzichtige bestuurders vaker thuisblijven, racen anderen over verlaten snelwegen. Ook zouden in grote steden vaker autoraces worden gehouden omdat andere bronnen van vermaak zijn weggevallen.

Meer boetes

In New York reden de meeste bestuurders die verongelukten te hard. Ze scheurden vaak ‘s nachts over snelwegen bij Manhattan. Het aantal motorcrashes met dodelijke afloop in de metropool bereikte ondertussen het hoogste niveau in dertig jaar. Daarbij waren in zo’n 60 procent van de gevallen bestuurders betrokken zonder geldig motorrijbewijs.

Het aantal verkeersboetes dat wordt uitgedeeld aan hardrijders schoot al in het voorjaar op meerdere plaatsen in de VS omhoog. De autoriteiten in Californië sloegen in april alarm vanwege een alarmerende stijging van 87 procent van het aantal boetes voor snelheden van meer dan 100 mijl (160 kilometer) per uur. Het was toen fors rustiger op de weg, omdat het coronabeleid was aangescherpt.

“Op sommige plekken zijn tijdens COVID-19 meer boetes voor snelheidsovertredingen uitgedeeld dan ooit tevoren”, zegt een verkeersveiligheidsexpert tegen de krant. “Het punt is, de gevaren op de weg zijn fors toegenomen tijdens de COVID-periode. De kans op overlijden door een autocrash is hoger dan voor COVID.”

New York had overigens ook goed nieuws te melden. Het aantal voetgangers dat kwam te overlijden na een verkeersongeval bereikte vorig jaar een historisch dieptepunt. Dat komt vermoedelijk, omdat het vanwege de coronamaatregelen veel rustiger was op straat.

)