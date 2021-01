Honderden gezinnen kunnen dan toch geen aanspraak maken op terugdraaiende teller

Verscheidene gezinnen die in de laatste weken van 2020 nog zonnepanelen plaatsten, kunnen toch geen aanspraak meer maken op de terugdraaiende teller. Dat komt omdat hun installatie niet meer gekeurd raakte. ODE, het kenniscentrum voor zonne-energie, schat dat het om enkele honderden gezinnen gaat.

Het principe van de terugdraaiende teller verdwijnt voor alle zonnepanelen die worden gekeurd na 1 januari. Dus ook wie in de laatste weken van 2020 nog snel zonnepanelen plaatste, maar ze niet meer gekeurd kreeg, hoeft niet meer te rekenen op het principe van de terugdraaiende teller.

En zo zijn er blijkbaar heel wat gezinnen. ODE schat hun aantal op enkele honderden. Hun installaties raakten niet meer gekeurd, onder meer wegens de grote drukte bij de keuringsinstanties en wegens coronaperikelen. Vanuit de sector kwam er nog een vraag aan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) om een uitzondering toe te staan, maar dat werd geweigerd.

Voor die gezinnen betekent dit een streep door de rekening. Eigenaars van zonnepanelen kunnen elektriciteit die ze niet direct verbruiken weer in het stroomnet injecteren. Doordat de elektriciteitsteller terugdraait, kunnen die overschotten opgesoupeerd worden op momenten dat de zon niet schijnt. Ze worden dus niet meegerekend in de factuur.

Niet meer opsparen

Zonder de terugdraaiende teller verdwijnt dat voordeel. Niet verbruikte stroom kan dus niet meer opgespaard worden voor wanneer de zon niet schijnt. Elektriciteit die niet onmiddellijk wordt verbruikt, wordt wel nog steeds in het net geïnjecteerd maar aan een veel lagere prijsvoordeel.

In reactie zegt minister Demir dat de datum van 2021 ruim op voorhand is gecommuniceerd. Als installateurs hun contracten niet nakomen, dan bepaalt de contractuele relatie tussen klant en installateur wie hiervoor verantwoordelijk is, aldus de minister.

Wie na 2021 zonnepanelen in dienst neemt, komt wel in aanmerking voor een nieuwe Vlaamse premie.